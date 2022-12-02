Россия в развитии. № 55. Масштабные проекты
Уже более года я собираю большую часть выкладываемых на «Сделано у нас» ссылок на статьи и выкладываю собранное в обзорах цикла «Россия в развитии». Ранее все обзоры выложены на ресурсе АфтерШок. Теперь обзоры появляются в моемтелеграмм-канале.
Некоторые обозры я предваряю расудительной частью. Самый «древний» счетчик у меня по инфраструктуре: 1381 объектов магистральной и 3374 объекта социальной инфраструктуры. Выглядит это так (часть обзора):
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I. Промышленность.
1. Новые производства, заводы, цеха, модернизация.
С 25 октября 2020 года: 774 объекта.
2. Электронная промышленность.
С 25 октября 2020 года: 79 объектов и записей.
3. Станкостроение.
С 25 октября 2020 года: 66 объектов и записей.
4. Металлургия.
С 25 октября 2020 года: 66 записей.
5. Судостроение.
С 25 октября 2020 года: 239 объектов и записей.
6. Авиастроение.
С 25 октября 2020 года: 162 проекта и записи.
7. Космос.
С 25 октября 2020 года: 84 объекта и записи.
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