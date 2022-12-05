ТПХ «Русклимат» начал производство зарядных устройств для электромобилей

В Ижевске появились первые зарядные устройства для электромобилей, изготовленные ТПХ «Русклимат»

Универсальные зарядные станции для электротранспорта, сделанные в Удмуртии, появились на улицах столицы республики. Они подходят для электрических или гибридных автомобилей и прочего электротранспорта.

В пят

© www.rusklimat.com

ницу, 02 декабря, состоялось официальное открытие зарядной станции, около Ижевского зоопарка.

Производство устройств локализовано на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Сарапул, а после открытия нового Технопарка «ИКСЭл-Сарапул», который строит Торгово-производственный холдинг «Русклимат», завод станет его резидентом. Производственная мощность предприятия составит более 1350 изделий в год.

«Национальные Зарядные Системы» (НЗС) — российский производитель электрических зарядных станций с полным производственным циклом и собственным конструкторским бюро, которое обеспечило разработку технологии и электроники прибора. Компания входит в структуру торгово-производственного холдинга «Русклимат».

Первая партия новых устройств для зарядки электротранспорта — МАКС 22 — выпущена для коммерческого применения. Мощность прибора — 22 кВт. Параметры безопасности полностью соответствуют Европейским стандартам повышенной чувствительности к утечке тока и не имеют российских аналогов. Прибор рассчитан на заряд одного электромобиля, но уже до конца года модельный ряд будет расширен устройствами для одновременной зарядки двух транспортных средств.

При изготовлении зарядных станций применяются самые современные материалы и инженерные решения, что позволяет продукции соответствовать международным стандартам.

В Ижевске установили первые два устройств МАКС 22 из пилотной партии приборов. В течении года филиал Удмуртэнерго ПАО «Россети Центр и Приволжье» будет осуществлять контроль и проверку соответствия станций заявленным техническим характеристикам. На период опытной эксплуатации использование зарядных станций будет бесплатным. Уже в ближайшее время пять устройств станут доступны горожанам в местах длительного пребывания: в центре города, вблизи крупных торгово-развлекательных центров.

© www.rusklimat.com

Развитие объектов зарядной инфраструктуры становится все более актуальной, ведь электротранспорт чаще и чаще появляется на улицах по всему миру и уже ни у кого не вызывает удивления.