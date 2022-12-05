СЭГЗ отгрузил первую партию трамвайных электродвигателей для белорусского завода

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Сарапульский электрогенераторный завод произвел и отгрузил первую партию тяжёлых тяговых двигателей для белорусского «BKM» (Минск, холдинг «Белкоммунмаш»). Двигатель ДАТ-72Б был сконструирован специально для низкопольных трамваев производства «BKM», сообщает пресс-служба завода.

Представители белорусского предприятия разработали техническое задание на производство нового изделия, а конструкторы и инженеры СЭГЗ изменили конструкцию серийного ДАТ-72 под потребности коллег из Минска. Ранее на трамваи «BKM» устанавливались тяговые двигатели белорусского либо зарубежного производства в зависимости от технических характеристик.

До конца года СЭГЗ отправит в Беларусь 44 изделия ДАТ-72Б. Четыре электродвигателя из этой партии пройдут тестовую эксплуатацию в течение нескольких месяцев, остальные поставят на трамваи.

Переговоры о производстве тяговых асинхронных электродвигателей для белорусского производителя общественного электротранспорта начались в 2018 году. В 2020 году, они продолжись в рамках бизнес-миссии предприятий Удмуртии в Белоруссию.