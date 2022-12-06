Как проходили ходовые испытания атомного ледокола «Урал»

14 октября второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

Сейчас «Урал» уже отправился в свой первый рабочий рейс.

Съемочная группа «Медиапалубы» находилась на борту атомохода вместе со сдаточной командой Балтийского завода. Мы с большой радостью и гордостью представляем наш совместный видеоролик о том, как проходили испытания «Урала».

Видео про этот могучий ледокол можно посмотреть ниже.

© paluba.media

Напомним, универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 25 июля 2016 года. В ноябре 2018 года были установлены 2 ядерных реактора «РИТМ-200». Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_9p22IbUJak