В Чувашии на швейной фабрике «Пике» открыли новый раскройный цех

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Новый раскройный цех открыли на швейной фабрике «Пике» в Новочебоксарске, Чувашия (входит в АО «Лента»). В несколько раз увеличить производительность предприятию позволил льготный 1%-й заём от регионального Фонда развития промышленности.

Одежда из трикотажа, изготовленная на фабрике «Пике», экспортируется в Казахстан, Белоруссию, другие государства СНГ.

Производятся на предприятии и текстильные контактные ленты. Благодаря реализации инвестпроектов и включению в программу импортозамещения, по итогам 2022 года ожидается, что выручка вырастет на четверть. Планируется реализовать ещё несколько проектов по выпуску специализированных лент.

В ходе обсуждения перспектив развития предприятия, генеральный директор АО «Лента"Роза Иванова рассказала, что в связи с введением санкций на предприятии произведена замена немецких и австрийских поставщиков красителей и текстильно-вспомогательных материалов на российских и азиатских производителей, а уровень локализации производства доведен до 100%, доля импортозамещающей продукции иностранных аналогов (ленты для автомобильных ремней безопасности, текстильные контактные ленты-липучки) — свыше 50%.

ООО «Швейная фабрика «Пике» создано в 2005 г. Основной вид деятельности: производство одежды (трикотажная одежда под торговой маркой AlmandoMelado: сорочки, пижамы, комплекты, хала-ты, пеньюары, лонгсливы, футболки, брюки, бриджи, шорты, нижнее белье и прочее).

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