Бронетанковый ремзавод передал МО РФ модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ

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Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ, в составе концерна «Уралвагонзавод», УВЗ, госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны РФ модернизированные бронетранспортеры БТР-82АМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

«АО „81 БТРЗ“ провел плановый ремонт с модернизацией бронетранспортеров БТР-80. Боевые машины приведены к виду БТР-82АМ, прошли все виды испытаний и приняты представителями Министерства обороны России», — сообщили в концерне.

Там отметили, что узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, электронного и спецоборудования машин восстановлены в соответствии с требованиями ремонтной документации. Силовой агрегат, боевое отделение и комплектующие 100% сменности заменены на новые. Выполненные работы позволили увеличить огневую мощь и подвижность боевой машины, отметили в УВЗ, подчеркнув, что часть запасных частей изготовлена силами завода.

Модернизированный бронетранспортер БТР-82АМ превосходит базовую модель (БТР-80) в огневой мощи. Если БТР-80 оснащались лишь 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами, то модернизированный БТР-82АМ вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ в боевом модуле. На модернизированной машине установлен цифровой двухплоскостной стабилизатор вооружения. БТР-82АМ оборудован двигателем мощностью 300 л. с., на нем установлены средства связи нового поколения, такие как цифровая радиостанция Р-168 и система ориентирования на местности «Трона-1». БТР-82АМ оснащается дополнительной противоосколочной защитой.