Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря внедрению новых систем машины становятся мобильнее и защищеннее.

Боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Комплект поставляется вместе с машинами и устанавливается уже в войсках. Также каждая БМП получила «Накидку» — комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

«Боевые машины пехоты „Высокоточных комплексов“ — самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Отработана слаженная система модернизации техники, в результате которой БМП получают востребованные военными опции», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Выпуск бронетехники на предприятиях холдинга идет в круглосуточном режиме. Специалисты не прекращают дорабатывать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции.