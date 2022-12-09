На Костромском СМЗ сдано седьмое промерное судно проекта 3330 серии для речных администраций РФ

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На АО «Костромской судомеханический завод» 8 декабря подписан приемочный акт на промерное судно «Горизонт» проекта 3330 класса РРР «X РМС 1,2 А». Судно построено по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и предназначено для ФБУ «Администрация Камводпуть».

Строительство ведется по государственному контракту от 09.11.2020, предусматривающему постройку 11 ед. промерных судов до 2023 года. Проект разработан ООО «Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота».

В настоящее время по данному контракту построено 6 судов: в 2021 «Промерный — 9» для ФГБУ «Канал имени Москвы», в 2022 «Изыскатель-1» для ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», «Промерный» для ФБУ «Администрация «Волго-Балт», «Путейский — 5» для ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», «Промерный — 3» для ФГБУ «Канал имени Москвы» и «Профиль» для ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

Для выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

Основные технические характеристики:

длина габаритная — 18,1 м;

ширина габаритная -3,2;

высота борта — 0,95 м;

осадка по КВЛ — 0,5 м;

мощность главных двигателей — 184 кВт;

экипаж/изыскательская партия — 2/4 чел.;

автономность — 2 суток.