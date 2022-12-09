Яблоневый сад в Волновахе

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Плодовый сад одного из агропромышленных предприятий Волновахи прирос новыми площадями за счёт переданных из Ставропольского края саженцев. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

«У предприятия „Экопрод“, расположенного в Волновахе, есть яблоневый сад. Сейчас им привезли новые саженцы из Ставропольского края, благодаря чему была увеличена площадь сада, заложены новые площади», — сказала собеседница агенства.

Всего высажено 4 га яблонь. Следующей весной здесь планируется высадка еще 5 га яблоневых саженцев и почти 1 га черешни.

Предприятие «Экопрод» основано в 1996 году. Занимается растениеводством, животноводством, семеноводством, производством кормов, хранением зерна и биоэнергетикой.