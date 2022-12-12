Первый российский портальный кран отправлен в Индию

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В АО «Морской порт Санкт-Петербург» (входит в Группу ППК) специалистами порта и Группы компаний «СММ» осуществлена погрузка частей портального монтажного монострелового крана «Ибис» на судно, проследующее в Индию.

По прибытии части крана выгрузят и доставят на предприятие для дальнейшего монтажа. «Ибис» станет первым портальным краном российского производства в Индии.

Экспортная поставка осуществляется на основании ранее выигранного тендера, в котором кроме ГК «СММ» принимали участие европейские компании.

Новая модель монострелового портального крана «Ибис» спроектирована и изготовлена специалистами «СММ» в полном соответствии с требованиями заказчика под контролем «Международного Агентства Сертификации» и предназначена для выполнения монтажных операций при строительстве судов: секционный монтаж, сборочные работы, а также монтаж оборудования и перемещение штучных грузов. Максимальная грузоподъемность крана 10 тонн, вылет стрелы до 45 метров.

В 2023 году ГК «СММ» планирует активно наращивать объем поставок тяжелого грузоподъемного оборудования на территории Индии, а также усиливать свои позиции на рынке Южноазиатского региона.