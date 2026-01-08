17 июня 2025 пресс-служба компании ЗАО «СММ» (ведущий российский производитель тяжёлого грузоподъёмного оборудования для портов, транспортных терминалов, верфей и промышленных предприятий) сообщила о поставке и вводе в эксплуатацию третьего портального крана «Витязь» в Находкинском морском торговым порту.

Краны с максимальной грузоподъемностью в грейферном режиме — 32 тонны, в крюковом — 63 тонны, предназначены для обработки генеральных и навалочных грузов, а также отгрузки в суда готовой металлопродукции, включая слябы, листы и прочие изделия из металлопроката.

В начале июля 2025 года пресс-служба предприятия ЗАО «СММ» сообщила о разработке, изготовлении и вводе в эксплуатацию на территории Мурманского морского рыбного порта первой в России принципиально новой модели портального перегрузочного крана типа «Нарвал» грузоподъемностью 6 тонн, предназначенной для эксплуатации в рыбных портах.

7 июля 2025 года компания сообщила о сдаче в эксплуатацию второго судового крана серии «С 4000» с максимальной грузоподъемностью 150 тонн, предназначенного для установки на судах, платформах и понтонах неограниченного района плавания, включая суда военного назначения.

В начале июля 2025 года ЗАО «СММ» осуществило поставку в порт Черноморско-Азовского бассейна двух портальных перегрузочных кранов «Витязь», предназначенных для обработки генеральных и навалочных грузов.

Грузоподъемность введенных в эксплуатацию новых кранов в грейферном режиме составляет 32 тонны, в крюковом — 63 тонны.

В конце июля 2025 года ЗАО «СММ» сдало в эксплуатацию грузоподъемное устройство для плавучего крана «С 4000» грузоподъемностью 150 тонн способеное выполнять грузоподъемные операции как у причала, так и на открытой воде, в том числе при волнении моря, которое импортозаместило технику зарубежного производителя Liebherr.

В начале августа на территории Белоручейского рудоуправления (ПАО «Северсталь») был введен в эксплуатацию второй портальный кран «Аист» производства ЗАО «СММ» грузоподъемность в грейферном режиме составляет 18 тонн, в крюковом — 40 тонн, которой предназначен для перевалки генеральных и навалочных грузов, в частности для работы в грейферном режиме при отгрузке известняка для нужд Череповецкого металлургического комбината.

Во второй половине августа 2025 года на территории судостроительного комплекса ОСК «Севмаш» введены в эксплуатацию два портальных монтажных крана «СММ 1500» с грузовым моментом 1500 тонн х метров и «СММ 200″ с грузовым моментом 200 тонн х метров, предназначеные для решения задач по обеспечению достройки судов на предприятии.

В конце августа 2025 года в Мурманский рыбный порт была поставлена новая модель портального перегрузочного крана"Нарвал» грузоподъемностью на всем диапазоне вылета стрелы — 6 тонн, предназначенная для эксплуатации в рыбных портах.

В начале сентября 2025 года пресс-служба компании ЗАО «СММ» сообщила о поставке двух портальных кранов «Аист» для ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Грузоподъемность кранов в грейферном режиме составляет 18 тонн, в крюковом — 40 тонн.

Во второй половине сентября 2025 года прес-служба компании ЗАО «СММ» сообщила о замене вышедшего из строя элемента судового крана Liebherr на новую стрелу разработки и производства «СММ-Тяжелое машиностроение».

В начале октября 2025 года в адрес АО «Морпорт Певек» был поставлен второй портальный кран «Аист», приобретенный заказчиком для модернизации порта, направленного на расширение мощностей и обновления инфраструктуры в связи с развитием Трансарктического транспортного коридора и Чаун-Билибинского промышленного узла. ⠀