Стационарный плазменный двигатель СПД-230 прошел весь цикл доводочных испытаний

Доводочные испытания стационарного плазменного двигателя большой мощности СПД-230 завершены. Об этом сообщил ТАСС директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков.

«По СПД-230 мы завершили разработку для госкорпорации „Роскосмос“ и весь цикл доводочных испытаний. Эта работа сделана на опережение, под двигатель пока нет аппарата», — отметил Абраменков.

По словам директора предприятия, теперь предстоит найти аппарат, на который он будет установлен. «Мы его будем предлагать в разные проекты: для перелетов до Луны, решения задач довыведения на орбиту на СПД», — пояснил он.

В настоящий момент, уточнил Абраменков, тема довыведения космического аппарата на орбиту на стационарных плазменных двигателях без разгонного блока активно обсуждается. Ее применение позволит существенно повысить массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту.

ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» Роскосмоса) — калининградское предприятие, которое создает стационарные плазменные двигатели, термокаталитические двигатели на гидразине. К настоящему моменту на орбиту запущено более 700 аппаратов с двигателями предприятия.