«Сибагро» построил новый комбикормовый завод в Новосибирской области

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Крупнейший агрокомплекс Новосибирской области построил новый комбикормовый завод. Мощность завода позволит увеличить выработку комбикормов в области в 1,5 раза.

Новый завод оборудован только отечественными машинами. Он способен вырабатывать до 15 тысяч тонн комбикорма в месяц, что увеличит производство комбикормов в 1,5 раза — с 23 до 38 тысяч тонн в месяц.

В проект инвестировали 800 млн рублей — помимо завода, построили и всю необходимую для него инфраструктуру, современный комплекс по приемке и сушке зерна и склад готовой продукции.

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Новосибирский агрохолдинг «Сибарго» занимается свиноводством, переработкой и реализацией мяса, птицеводством, производством яйца, однако в последнее время активно занимается и развитием растениеводства. В планах холдинга — полностью перейти на собственное обеспечение кормами, для этого компания аврщивает собственное зерно и перерабатывает его на своих же комбикормовых заводах.

Валовый сбор зерна в компании в этом году вырос на 20% до 280 тысяч тонн, а средняя урожайность составила 37 центнеров с гектара — в 1,5 раза выше среднего показателя по Новосибирской области.

Земельный банк «Сибарго» тоже самый крупный в регионе — 91 тысяча гектаров.

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