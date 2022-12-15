Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» открылся в Петрозаводске

© rk.karelia.ru

Во вторник, 13 декабря, в Петрозаводске состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». Новый спортивный объект имеет площадь 1 840 метров. На территории комплекса расположены универсальный спортивный зал с трибунами, помещения для тренировок. ФОК приспособлен для мероприятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта. В нем расположены тренажерный зал, раздевалки и административные помещения.

В универсальном спортивном зале оборудован специальный паркет, который позволяет комфортно тренироваться спортсменам и дает возможность проводить в помещении всероссийские соревнования. Также в спорткомплексе есть ковры для тренировок и соревнований по самбо и боевому самбо.

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru