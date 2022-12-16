В Краснодарском крае открылись новые спорткомплексы
В станице Новотитаровской открылся новый многофункциональный спортивный комплекс
Его построили в рамках краевой государственной программы «Развитие физкультуры и спорта».
Теперь ребята из Динского района смогут заниматься греко-римской борьбой и самбо на новых татами. На базе спорткомплекса будут тренироваться воспитанники детско-юношеских спортивных школ № 2 и 4. Когда не будет тренировок, заниматься там смогут все желающие. Площадка предназначена и для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, теннисом и мини-футболом.
Новый Центр единоборств открыли в Славянске-на-Кубани
В Центре единоборств есть зал борьбы на 3 ковра, выделена зона тренажеров. На втором этаже создали зал для разминки, тренерские помещения. На базе будут работать специалисты МАУ СШ «Триумф». Ребята будут заниматься самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбой.
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