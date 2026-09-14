На Кубани в Калининском районе открыли новый спорткомплекс

Он заработал в станице Старовеличковской. Общая площадь нового комплекса — 1,5 тыс. квадратных метров, он рассчитан на 40 человек в смену. В здании оборудованы разминочная зона и тренировочная, включающая три ковра для самбо и татами для дзюдо, трибуны для зрителей.

Развитие спортивной инфраструктуры является одним из ключевых направлений государственной программы «Спорт России». Создание новых объектов расширяет возможности для тренировок и способствует оздоровлению нации.