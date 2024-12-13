В Новокубанском районе Краснодарского края открыли спорткомплекс

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12 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвящённого открытию спортивного комплекса «Казачья крепость» имени атамана Александра Ивановича Водяного Прочноокопского сельского поселения.

Строительство комплекса велось под патронажем министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, Департамента строительства Краснодарского края и Законодательного Собрания Краснодарского края.

Большую финансовую и организационную помощь в строительстве спортивного комплекса оказали общество с ограниченной ответственностью крестьянское хозяйство «Участие» — директор Калмыков Павел Николаевич, общество с ограниченной ответственностью «Комета» — директор Малых Анатолий Григорьевич, а также индивидуальный предприниматель Дроздев Владимир Иванович.

Строительство комплекса выполнила подрядная организация ООО «Дорожно- строительная транспортная компания». Сегодня мы от души благодарим подрядчиков и строителей за качественно и в срок выполненную работу. В спортивном комплексе планируется открытие отделений по футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису и спортивной борьбе. Более 350-ти человек из Прочноокопского и Ляпинского сельских поселений района будут заниматься в этом новом спортивном здании. Спортивный комплекс передан в оперативное управление спортивной школе «Крепыш».

© novokubanskiy.ru

© novokubanskiy.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

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