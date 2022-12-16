© bloknotanapa.ru

Ко дню 176-летия присвоения Анапе статуса города станичники в Гостагаевской оценили обновленное общественное пространство. Оно предназначено для жителей всех возрастов.

Парк Победы в центре Гостагаевской является излюбленным местом отдыха жителей и гостей станицы. Три гектара зеленой зоны были полностью перепланированы, здесь появились современные пространства для активного и тихого отдыха, детские и спортивные площадки, новая сцена, высажены сотни деревьев и кустарников.

Как дань памяти погибшим от фашистов во время Великой Отечественной войны, жители и гости станицы возложили венки памяти и цветы к обелиску, расположенному у входа в парк.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом ансамбля казачьей песни «Шумай».

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru