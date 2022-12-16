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Города и сёла России

В Гостагаевской станице Краснодарского края открылся обновленный Парк Победы — ко Дню города

 © bloknotanapa.ru

Ко дню 176-летия присвоения Анапе статуса города станичники в Гостагаевской оценили обновленное общественное пространство. Оно предназначено для жителей всех возрастов.

Парк Победы в центре Гостагаевской является излюбленным местом отдыха жителей и гостей станицы. Три гектара зеленой зоны были полностью перепланированы, здесь появились современные пространства для активного и тихого отдыха, детские и спортивные площадки, новая сцена, высажены сотни деревьев и кустарников.

Как дань памяти погибшим от фашистов во время Великой Отечественной войны, жители и гости станицы возложили венки памяти и цветы к обелиску, расположенному у входа в парк.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом ансамбля казачьей песни «Шумай».

 © bloknotanapa.ru

 © bloknotanapa.ru

 © bloknotanapa.ru

 © bloknotanapa.ru

 © bloknotanapa.ru
Источник: https://bloknotanapa.ru/news/v-gost...ya-obnovlennyy-park-pobedy--1552726

Краснодарский край, парк
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