В станице Анапской Краснодарского края открыли новый корпус школы № 12

© bloknotanapa.ru

В полном объёме уроки здесь начнут проводить после зимних каникул. Однако дети уже знакомятся со своими будущими кабинетами.

Корпус для начальных классов на 400 мест построен в рамках нацпроекта «Образование». Школа оснащена современным оборудованием, на территории созданы площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол, занятий лёгкой атлетикой, установлены тренажёры.

В учреждении есть всё необходимое для получения качественного образования. Это и просторные классы, зоны рекреации, большой спортзал, современная библиотека, медицинский блок. Продумано пространство и для занятий внеурочной деятельностью.

Кабинеты оснащены наглядными пособиями, мобильными лингафонными комплексами и компьютерами. Познакомившись с новым корпусом, дети признаются, что им уже не терпится начать учебу в школе, где «всё-всë новое».

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

© bloknotanapa.ru

Это уже третья школа, открывшаяся в Анапе в этом году. 1 сентября детей встретили новые учебные заведения в микрорайонах «Алексеевский» на 1100 мест и «Горгиппия» на 1550 мест. Также сейчас в станице Анапской активно ведется строительство детсада на 280 мест, напоминает пресс-служба администрации Анапы.