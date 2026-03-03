Объект, построенный в 1988 году, обновили в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети». На эти цели из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов было направлено более 134 миллионов рублей.

Гимназия № 6 является лидером среди образовательных организаций Сочи, стабильно входя в рейтинг лучших: по итогам последних четырех лет учреждение дважды занимало второе место, а в 2021 году — первое. Школа активно развивает патриотическое воспитание предлагая обучение в кадетских классах, и уделяет особое внимание внеучебной деятельности. Она представляет собой многопрофильное образовательное учреждение с общей численностью 2382 учащихся, из которых 928 осваивают программы начального общего образования. Значительное внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, представленной более чем 26 кружками и секциями спортивной, творческой, технической и профориентационной направленности. С 2017 года в рамках внеурочной деятельности реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу», а с сентября 2024 года на базе учреждения открыт детский технопарк «Кванториум», реализующий инновационные естественно-научные и технологические программы.

Учебное заведение дважды признавалось лучшей инклюзивной школой Краснодарского края и входит в десятку лучших в России по этому направлению. В гимназии создана безбарьерная среда и работает консультационный центр поддержки для 130 детей с ограниченными возможностями здоровья, которым помогают квалифицированные специалисты.

Высокий уровень подготовки педагогов подтверждают и победы во всероссийских и краевых конкурсах, таких как «Мой лучший урок» и «Педагог-психолог Кубани». Сама гимназия неоднократно отмечалась дипломами победителя за профориентационную работу, в том числе во Всероссийском проекте «Школа — лаборатория инноваций».

Обновленное пространство призвано сохранять и передавать традиции. Гимназия носит имя знаменитого ученого-селекционера Федора Зорина, чей жизненный путь является примером любви к родному городу и своему делу для подрастающего поколения.