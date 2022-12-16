Применение привязных дронов
Концепт беспилотных летательных аппаратов, несмотря на полученную за последние годы популярность, уходит корнями в период конца 19 и начала 20 века, когда Никола Тесла представил миру небольшое радиоуправляемое воздушное судно. Сейчас дроны применяются в доставке, картографии, обследовании коммуникаций.
Прорывом в области сборки беспилотных летательных аппаратов стала разработка и использование привязных систем. Привязные дроны полезны в случаях, когда требуется круглосуточное наблюдение над местностью в течение длительного периода.
Принцип работы привязных дронов
Привязные дроны решают проблему подзарядки и дозаправки — аппарат напрямую соединяется с наземным блоком питания или аккумулятором. Станция питания может устанавливаться в труднодоступных местах и удаленных территориях, а сам беспилотник соединен с блоком питания тросом, удерживающим аппарат на одном месте. Привязные дроны чаще всего парят над станцией питания, не перемещаясь в воздушном пространстве. Привязные дроны могут перемещать на себе оборудование для следующих целей:
осмотра территории. Современные камеры позволяют вести обзор в радиусе 360 градусов. Полезно для длительного осмотра местности, оценки ситуации в труднодоступных местах;
наладке беспроводных коммуникаций. С помощью привязных дронов передается сигнал на удаленные территории.
Преимущества привязных дронов
Привязные БПЛА выгодны по ряду причин, упрощающих их эксплуатацию. Прежде всего, в силу ограниченного радиуса передвижения или полной статичности аппарата уменьшается вероятность столкновения с другими аппаратами воздушного пространства.
Для управления привязным дроном не требуется длительное обучение. Беспилотник зафиксирован тросом, удерживающим его в воздухе. Ограниченная маневренность позволяет пилоту совершать только простые перемещения.
Автономные БПЛА совершают вылеты длительностью до 40 минут. Привязные дроны могут находиться в воздухе теоретически неограниченное время. Длительность нахождения в воздухе ограничивается функциональностью пропеллеров и работоспособностью коммуникационного оборудования или камер.
Также связь с дроном может осуществляться по кабелю, что обеспечивает лучшее качество связи с наземным оператором. Связь может осуществляться по беспроводному интернет-соединению или оптоволоконному кабелю.
Пограничный надзор
Вышеперечисленные особенности делают привязные дроны хорошим инструментом для пограничного надзора. Беспилотники оптимальны для охраны границ по следующим причинам:
возможность покрытия большой территории. Протяженные границы затрудняют пограничный надзор. Альтернативной большому штату пограничников может стать парк беспилотников;
возможность размещения в труднодоступных зонах. Станция мониторинга может отслеживать ситуацию с дронов, расположенных в труднодоступных областях;
оснащенность. На беспилотник может устанавливаться тепловизор, камеры с функцией ночного видения и датчиками движения;
особенности эксплуатации. Привязной дрон не требует подзарядки или дозаправки, при этом он может находиться в воздухе на протяжении нескольких часов или дней за один вылет.
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17.12.2212:00:16