Применение привязных дронов

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Концепт беспилотных летательных аппаратов, несмотря на полученную за последние годы популярность, уходит корнями в период конца 19 и начала 20 века, когда Никола Тесла представил миру небольшое радиоуправляемое воздушное судно. Сейчас дроны применяются в доставке, картографии, обследовании коммуникаций.

Прорывом в области сборки беспилотных летательных аппаратов стала разработка и использование привязных систем. Привязные дроны полезны в случаях, когда требуется круглосуточное наблюдение над местностью в течение длительного периода.

Принцип работы привязных дронов

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Привязные дроны решают проблему подзарядки и дозаправки — аппарат напрямую соединяется с наземным блоком питания или аккумулятором. Станция питания может устанавливаться в труднодоступных местах и удаленных территориях, а сам беспилотник соединен с блоком питания тросом, удерживающим аппарат на одном месте. Привязные дроны чаще всего парят над станцией питания, не перемещаясь в воздушном пространстве. Привязные дроны могут перемещать на себе оборудование для следующих целей:

осмотра территории. Современные камеры позволяют вести обзор в радиусе 360 градусов. Полезно для длительного осмотра местности, оценки ситуации в труднодоступных местах;

наладке беспроводных коммуникаций. С помощью привязных дронов передается сигнал на удаленные территории.

Преимущества привязных дронов

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Привязные БПЛА выгодны по ряду причин, упрощающих их эксплуатацию. Прежде всего, в силу ограниченного радиуса передвижения или полной статичности аппарата уменьшается вероятность столкновения с другими аппаратами воздушного пространства.

Для управления привязным дроном не требуется длительное обучение. Беспилотник зафиксирован тросом, удерживающим его в воздухе. Ограниченная маневренность позволяет пилоту совершать только простые перемещения.

Автономные БПЛА совершают вылеты длительностью до 40 минут. Привязные дроны могут находиться в воздухе теоретически неограниченное время. Длительность нахождения в воздухе ограничивается функциональностью пропеллеров и работоспособностью коммуникационного оборудования или камер.

Также связь с дроном может осуществляться по кабелю, что обеспечивает лучшее качество связи с наземным оператором. Связь может осуществляться по беспроводному интернет-соединению или оптоволоконному кабелю.

Пограничный надзор

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Вышеперечисленные особенности делают привязные дроны хорошим инструментом для пограничного надзора. Беспилотники оптимальны для охраны границ по следующим причинам: