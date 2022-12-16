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Применение привязных дронов

 © karneev.com

Концепт беспилотных летательных аппаратов, несмотря на полученную за последние годы популярность, уходит корнями в период конца 19 и начала 20 века, когда Никола Тесла представил миру небольшое радиоуправляемое воздушное судно. Сейчас дроны применяются в доставке, картографии, обследовании коммуникаций.

Прорывом в области сборки беспилотных летательных аппаратов стала разработка и использование привязных систем. Привязные дроны полезны в случаях, когда требуется круглосуточное наблюдение над местностью в течение длительного периода.

Принцип работы привязных дронов

 © karneev.com

Привязные дроны решают проблему подзарядки и дозаправки — аппарат напрямую соединяется с наземным блоком питания или аккумулятором. Станция питания может устанавливаться в труднодоступных местах и удаленных территориях, а сам беспилотник соединен с блоком питания тросом, удерживающим аппарат на одном месте. Привязные дроны чаще всего парят над станцией питания, не перемещаясь в воздушном пространстве. Привязные дроны могут перемещать на себе оборудование для следующих целей:

  • осмотра территории. Современные камеры позволяют вести обзор в радиусе 360 градусов. Полезно для длительного осмотра местности, оценки ситуации в труднодоступных местах;

  • наладке беспроводных коммуникаций. С помощью привязных дронов передается сигнал на удаленные территории.

Преимущества привязных дронов

 © karneev.com

Привязные БПЛА выгодны по ряду причин, упрощающих их эксплуатацию. Прежде всего, в силу ограниченного радиуса передвижения или полной статичности аппарата уменьшается вероятность столкновения с другими аппаратами воздушного пространства.

Для управления привязным дроном не требуется длительное обучение. Беспилотник зафиксирован тросом, удерживающим его в воздухе. Ограниченная маневренность позволяет пилоту совершать только простые перемещения.

Автономные БПЛА совершают вылеты длительностью до 40 минут. Привязные дроны могут находиться в воздухе теоретически неограниченное время. Длительность нахождения в воздухе ограничивается функциональностью пропеллеров и работоспособностью коммуникационного оборудования или камер.

Также связь с дроном может осуществляться по кабелю, что обеспечивает лучшее качество связи с наземным оператором. Связь может осуществляться по беспроводному интернет-соединению или оптоволоконному кабелю.

Пограничный надзор

 © upload.wikimedia.org

Вышеперечисленные особенности делают привязные дроны хорошим инструментом для пограничного надзора. Беспилотники оптимальны для охраны границ по следующим причинам:

  • возможность покрытия большой территории. Протяженные границы затрудняют пограничный надзор. Альтернативной большому штату пограничников может стать парк беспилотников;

  • возможность размещения в труднодоступных зонах. Станция мониторинга может отслеживать ситуацию с дронов, расположенных в труднодоступных областях;

  • оснащенность. На беспилотник может устанавливаться тепловизор, камеры с функцией ночного видения и датчиками движения;

  • особенности эксплуатации. Привязной дрон не требует подзарядки или дозаправки, при этом он может находиться в воздухе на протяжении нескольких часов или дней за один вылет.

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  • Kolyda Kolyda
    17.12.2212:00:16

    Если бы еще в сообщении было сказано, что предприятие ХХХ освоило выпуск сотен таких дронов и станций управление к ним, то вообще была бы красота!

    #1256985
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