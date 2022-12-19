Наука и промышленность: высокотемпературные сверхпроводники и их применение
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/QxQz9A1LcXc
В этом видео:
- установка, где стальная лента становится сверхпроводником
- эксперимент: магнитная левитация или эффект «гроба Магомета»
- области применения высокотемпературных сверхпроводников
Видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV
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