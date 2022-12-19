Роботизированные комплексы на службе Галичского автокранового завода

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Полным ходом реализуется инвестпроект по технологическому перевооружению производства. Приобретены и запущены в работу сварочные роботы для сварки опор автокранов и краноманипуляторных установок, а также сварки гильз и штоков гидроцилиндров.

Применение робототехнического сварочного комплекса позволит улучшить качество сварных соединений, обеспечить стабильность качественных показателей, снизить время на выполнение операций сварки, повысить производительность труда рабочих за счет автоматизации процессов, обеспечить работу по изготовлению металлоконструкций в 2 или 3 смены в зависимости от необходимого объема выпуска.

В наступающем 2023 году на АО «ГАКЗ» продолжится роботизация сварочного производства. Нами планируется приобретение новых роботизированных сварочных комплексов для сварки ответственных металлоконструкций автокранов и КМУ.

Переход к роботизированной сварке стал для нашего завода еще одним шагом к повышению объема выпуска и надежности продукции под маркой «Галичанин».