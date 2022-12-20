Партия танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение танкового соединения ЦВО

© function.mil.ru

Партия современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение танкового соединения ЦВО, подразделения которого ведут боевые действия в зоне специальной военной операции. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта.

Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, экипажи выполняют вождение новых машин по естественным препятствиям участков местности.

«Т-90М „Прорыв“ — основное отличие машины в том, что они модернизированы, у них есть системное наблюдение, система тепловизора, башня „Аккорд“ вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира. С НСВ наблюдать. Танк усовершенствованный, новый, неприхотливый. Нам он очень интересен, у нас от него положительные эмоции. Потому что Т-72 — хороший танк, как Калашников, безотказный, но этот вообще, самый самолёт», — поделился своими впечатлениями командир танкового взвода.

После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в составе группировки подразделений «Отважные».