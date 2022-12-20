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Армия и Флот

ЧТЗ отчитался о выполнении прямого гособоронзаказа за 2022 год

 © chelindustry.ru

Предприятие в полном объёме осуществило поставки дизельных двигателей и запасных частей к ним.

В начале декабря ЧТЗ были выполнены все поставленные Министерством обороны России задачи по прямым поставкам продукции.

Вместе с этим на производственных площадках предприятия развернута активная работа по техперевооружению: утверждена программа запуска нового оборудования, ведется его закупка. Также ведется реконструкция имеющегося станочного парка.
Источник: https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=10&ids=13251

ЧТЗ, Челябинская область
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