Александровская больница получила самый современный региональный сосудистый центр

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В Александровской больнице Санкт-Петербурга завершено строительство нового корпуса, в котором разместился инновационный региональный сосудистый центр. Строители в рекордные сроки — за 9 месяцев — возвели и оборудовали шестиэтажное здание.

Новый корпус Александровской больницы рассчитан на 335 коек. Из них 295 коек для оказания специализированной медицинской помощи и 40 коек интенсивной терапии.

Как и другие новые стационары, сосудистый центр в течение трех суток может быть переоборудован в инфекционный госпиталь на 415 коек.

Впервые в Северо-Западном регионе сосудистый центр построенс нуля, а не размещен в приспособленном старом здании. Это позволило создать лучшие условия для лечения больных с сердечно-сосудистой патологией. Центр будет работать в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В новом корпусе — кардиологическое и неврологическое отделения, отделение сосудистой хирургии, два отделения реанимации и интенсивной терапии и блок на три операционных.

Центр оснащён современным реанимационным и диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами КТ, МРТ, УЗИ.Лечение будет проходить по принципу полного цикла — от поступления больного до его полной реабилитации и выписки.Продумана сложная логистика для пациентов с инфарктами и инсультами. На всех этажах создана комфортная обстановка и безбарьерная среда.

В планах — строительство многофункционального медицинского комплекса на 1000 коек в Приморском районе, станции переливания крови во Фрунзенском районе, нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса 40-й больницы в Курортном районе.

В Кировском районе планируется построить здание для лучевого блока городского онкодиспансера.

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© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru