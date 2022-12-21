В Калужской области открыт завод по производству бумаги-основы для декоративной печати

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21 декабря австрийский Kronospan ввёл в эксплуатацию завод ООО «Ультра Декор Рус» по производству бумаги-основы для декоративной печати на площадке особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе Калужской области.

Инвестиции в предприятие составили 9,3 млрд рублей.

Мощность завода составляет 40 тысяч тонн в год бумаги-основы, 17,1 тысячи тонн в год декоративной бумаги, 150 млн кв. м в год импрегнированной бумаги.

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Бумага-основа используется в основном при изготовлении ламинированных МДФ/ХДФ плит. Завод будет работать по полному циклу производства, будет создано более 150 рабочих мест.

Это первое предприятие такого типа в России.

Kronospan не планирует уходить с российского рынка и рассматривает возможность дальнейших инвестиций в России, сообщил директор Kronospan Holdings East Ltd (управляет российским бизнесом Kronospan) Питер Кайндл.

«Мы остаёмся преданными России и следуем всем инвестиционным возможностям, — сказал он. — Нам сейчас нужно разобраться с тем, что мы уже сделали. Мы ещё в процессе адаптации. И дальше мы будем анонсировать проекты один за другим».

По его словам, власти Австрии, где была основана Kronospan, не оказывают давления на компанию в свете её планов сохранить присутствие в России.

Группа Kronospan, основанная в Австрии в 1897 году, осуществляет глубокую лесопереработку, является крупным производителем древесных плит и напольных ламинированных покрытий. В состав холдинга входит свыше 40 производств в 28 странах, на которых работает более 14 тысяч человек.

В России у группы есть заводы в Башкирии, Пензенской, Смоленской, Калужской и Московской областях, компания планирует строительство логистического центра в Калининградской области.

Фото — https://dzen.ru...6NMIqQiZykZBM-D

https://m.vest-....ru/news/188625