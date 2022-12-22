«РКС» организовал производство сверхвысокочастотных фильтров для спутников

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В холдинге «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») создан специализированный центр компетенции по производству сверхвысокочастотных фильтров для бортовой аппаратуры космических аппаратов.

Новое серийное производство обеспечит технологическую независимость космического приборостроения в этом сегменте, позволит комплектовать отечественные спутники связи, навигации и экомониторинга унифицированными высококачественными изделиями, ускорит переход на конвейерное производство космических аппаратов.

Основная задача волноводных СВЧ-фильтров — максимальное подавление «шумовых» составляющих радиосигналов при сохранении полезных. Такие изделия, установленные на навигационных приемниках ракет-носителей «Союз-2», позволяют отфильтровать помехи, которые мешают отслеживанию системой спутниковой навигации траектории во время пуска. Волноводные фильтры на спутниках, передающих на Землю высокодетальные изображения, обеспечивают допустимые уровни вредных составляющих в структуре сигналов, что важно для эффективной работы системы передачи данных дистанционного зондирования Земли.

Первая продуктовая линейка нового центра компетенции — миниатюрные фильтры на основе высокоомного кремния, изготовленные по технологии «волновод, интегрированный в подложку» (или SIW-фильтры). РКС — первая компания в отечественном космическом приборостроении, развернувшая серийное производство этих изделий на собственной технологической площадке в центре микроэлектроники холдинга. Такие фильтры используются в аппаратуре, формирующей и обрабатывающей сигналы с частотами до 60 ГГц, где предъявляются строгие требования к точной частотной селекции.

Другой инновационной продукт — фильтры на керамических резонаторах. Их основное преимущество — компактный размер, в среднем 15×10×6 мм. Эти фильтры проводят предварительную грубую и точную «огранку» сигнала. Новинка уже запущена в серию, создано свыше 100 «летных» образцов этих изделий.

«Развертывание в РКС полноценного центра компетенции позволяет ракетно-космической индустрии получить столь важный сейчас технологический суверенитет по приемо-передающим фильтрам. Мы полностью локализовали у себя серийное производство самих фильтров и всех их составных компонентов. Эти изделия уже используются на современных навигационных космических аппаратах, орбитальной аппаратуре ретрансляции сигналов, космических станциях научного назначения», — рассказал заместитель руководителя дизайн-центра РКС по разработке СВЧ монолитных интегральных и микроэлектронных модулей бортовых активных фазированных антенных решеток Владислав Горбунов.

Новыми фильтрами оснастят бортовые приемники навигационной аппаратуры системы дифференциальной коррекции и мониторинга холдинга РКС, которая помогает пользователям на Земле определить местоположение вплоть до нескольких сантиметров. Развитие этой технологии даст важный импульс по развитию беспилотных сервисов для бизнеса и граждан.

В РКС также наладили опытное производство 3D-печати волноводных фильтров из алюминия, что позволяет создавать фильтры произвольной формы (топологии). Классическая металлообработка не дает такого пространства для технических решений.