Новые источники электропитания для спутников вышли в серийное производство

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») начал серийный выпуск новой линейки источников вторичного электропитания для космических аппаратов. Эти устройства используются для стабилизированного питания бортового оборудования спутников.

Новые источники представляют собой ряд изделий мощностью до 240 Вт с различными напряжениями и набором сервисных функций. Они выполнены в унифицированном модульном формате, что позволяет создавать системы электропитания любой сложности. При этом они компактные, надежные и способны выдерживать суровые условия космоса.

Первые партии таких источников питания уже получат перспективные российские спутники связи и аппараты для наблюдения за Землей, сообщили в РКС.