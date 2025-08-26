Новые источники электропитания для спутников вышли в серийное производство
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») начал серийный выпуск новой линейки источников вторичного электропитания для космических аппаратов. Эти устройства используются для стабилизированного питания бортового оборудования спутников.
Новые источники представляют собой ряд изделий мощностью до 240 Вт с различными напряжениями и набором сервисных функций. Они выполнены в унифицированном модульном формате, что позволяет создавать системы электропитания любой сложности. При этом они компактные, надежные и способны выдерживать суровые условия космоса.
Первые партии таких источников питания уже получат перспективные российские спутники связи и аппараты для наблюдения за Землей, сообщили в РКС.
Заместитель генерального конструктора РКС по силовой электронике Павел БОНОМОРСКИЙ: «Новая серия источников вторичного питания разработана РКС на основе электрорадиоизделий собственного производства. Это позволяет компании контролировать, подтверждать качество и надежность прибора на всех этапах изготовления»
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в холдинг «Российские космич...ов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».
- Ярославской радиозавод (входит в холдинг «Российские космические...p;аварийном сообщении текущих координат пользователя вплоть до метров.
- Компании «Терра Тех» (входит в холдинг «Российские к...форума, посвященного привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры.
Поделись позитивом в своих соцсетях