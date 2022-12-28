В Перми открылся новый корпус гимназии № 17

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В новом здании смогут учиться 550 гимназистов. Это один из приоритетных проектов обновления инфраструктуры города к 300-летию.

Строительство нового корпуса гимназии № 17 началось в марте 2021 года. Этот участок в центре города был специально предназначен под новый корпус исторической пермской школы.

В новом корпусе гимназии расположено 22 кабинета, оснащённых интерактивными панелями и лазерными проекторами, современной школьной мебелью, два специальных кабинета физики, кабинеты химии и биологии оснащены цифровыми лабораториями. В кабинете робототехники есть системы «Lego», установлен инженерный инновационный РОББО-класс, летательная робототехника, центры прототипирования, закуплены шлемы виртуальной реальности и 3D-принтеры. Мастерская для проведения уроков по технологии оборудована станками с числовым программным управлением. Два спортивных зала оснащены тренажёрами, будо-матами, скалодромом. Также в новом здании расположен актовый зал, конференц-зал, библиотека, столовая, гардероб.

Напомним, в гимназии № 17 реализуются программы углубленного изучения математики, информатики и экономики. С 2019 года гимназия имеет статус базовой школы Российской Академии Наук. Ежегодно гимназия становится лидером по результатам ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работ, а обучающиеся гимназии являются призёрами и победителями Международных олимпиад школьников. Директор гимназии № 17 Марина Демидова подчеркнула, что благодаря появлению нового корпуса у учеников появилась возможность реализовать свои способности в различных сферах науки и творчества.

— Мы гордимся традициями нашей гимназии. Это результат творчества и интеллектуального труда наших учеников, переходящий из поколения в поколение. Новый корпус для гимназии № 17 давно был мечтой, и вот она стала реальностью. Оборудование нового корпуса позволит нам создать более комфортную учебную среду, внедрить новые методы и обучения и усилить исследовательскую составляющую образовательного процесса, — поделилась Марина Демидова.

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru