ОАК выполнила гособоронзаказ

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Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2022 году изготовили в интересах Минобороны России: новые самолеты пятого поколения Су-57, новые многофункциональные истребители Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, новые учебно-боевые самолеты Як-130.

В конце декабря филиал ПАО «Ил» — Авиастар изготовил и передал ВКС России новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, завершающий поставки самолетов ВТА текущего года. Предприятие увеличило объем выпуска, выйдя на темп производства пять самолетов в год. Также специалисты предприятий ПАО «Ил» выполнили работы по модернизации строевых самолетов Ил-76МД до облика Ил-76МД-М.

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ПАО «Туполев» выполнило обязательства по программе модернизации и воспроизводства стратегических ракетоносцев Ту-160М. Завершена программа заводских испытаний на первом вновь изготовленном опытном образце. Переданы на лётные испытания два Ту-160М: первый самолёт, серийно изготовленный по программе воспроизводства Ту-160М и строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию.

Выполнены работы по ремонту самолетов дальней авиации Ту-22М3.

Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол» выполнил обязательства по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31. В ходе модернизации проводились работы по капитальному ремонту, устанавливались новое вооружение и авионика, что существенно увеличило боевые возможности самолетов.

Также предприятия ОАК и авиаремонтные заводы выполнили большой объем работ по ремонту и модернизации техники, стоящей на вооружении, обеспечив исправность парка Минобороны на требуемом уровне.