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sergey k 30 декабря 2024, 12:12 Авиация

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

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 © aviapix.ru

В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78679 (0404). Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это 19-й тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки и шестой в 2024 году.

Фото:https://aviapix.ru/photo/29264/

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Источник: https://aviapix.ru/photo/29264/

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