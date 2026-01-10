В 2025 году на заводе «Авиастар» (Филиал ПАО «Ил» — Авиастар) в Ульяновске выпустили 7 новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. В течение ближайших двух лет перед предприятием стоит задача выйти на производство 12 таких машин в год.

Ил-76 в своей современной модификации Ил-76МД-90А по своим возможностям отличается от тех самолётов, что в больших количествах в годы СССР выпускали в Ташкенте. В конструкции заменено более 70% самолетных систем и агрегатов, а полезная нагрузка выросла с 40 до 60 тонн. Вместе с тем, если советский авиазавод в Ташкенте (Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ) был рассчитан на огромные объемы производства, и долгое время их в производственной кооперации со смежниками по всему СССР обеспечивал, то производство в Ульяновске разворачивалось в условиях конца 2000-х — начала 2010-х годов, когда вся отечественная авиастроительная отрасль буквально была не в состоянии выпускать серийно большие машины. К тому моменту были разрушены советские производственные цепочки, и практически всё начинали заново.

Это объясняет затянувшееся начало, когда цифры в 1-2 машины в год были нормой. При этом в 2016 и 2017 году, например, не было сдано ни одной машины, а с 2018 года процесс все-таки принял стабильные формы. В 2019 году российским военным сдали 3 серийных Ил-76МД-90А, в 2020 году — еще 3, в 2021 году — 2 (в этот год налаживали новую сборочную линию), в 2022 году — 5, в 2023 году — 6, в 2024 году — 6, в 2025-м — уже 7.

В 2026 году очевидно нас ждут не менее 8 машин, а возможно и до 10 единиц, и наконец, в 2027 году должен быть достигнут объем в 12 единиц.

Следующие стоящие перед авиастроителями показатели — 18 и 24 машины соответственно. О них в Минпромторге РФ говорили летом 2025 года, подчеркивая, что при выходе на них можно будет думать о начале экспортных поставок новых Ил-76МД-90А на внешний рынок. То есть 12 в год это пока для внутреннего потребления. 18 единиц — запланированный при наладке конвейера в 2021 году максимальный объем выпуска.

Сколько Ил-76 имеется из числа построенных ранее? Достаточно много. В Военно-транспортной авиации ВКС России, если верить иностранным источникам и разного рода реестрам выпущенных машин, по состоянию на начало 2026 года эксплуатировалось до 200 Ил-76, включая заправщики Ил-78 и построенные 37 новых Ил-76МД-90А в Ульяновске. На хранении находится еще не менее 40-50 самолетов. Еще 10 машин использует Росгвардия, не менее 5 у МЧС РФ, примерно столько же у Авиации Пограничной службы ФСБ России, и еще более 10 машин — у разных операторов, в том числе гражданских.