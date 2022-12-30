В Челябинске официально открыли первую очередь лыжероллерной трассы

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На лыжероллерной трассе на Карповом пруду в Челябинске прошли первые соревнования. Это первый этап строительства крупного центра по этому виду спорта.

В день открытия спортивного объекта, накануне, 29 декабря, состоялась «Новогодняя лыжная гонка» с участием более 300 спортсменов со всей Челябинской области. В открытии трассы принял участие заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

На территории комплекса уже появилась трасса для сноубордистов, на которой установлен бугельный подъемник. Есть договоренность, что скоро начнутся занятия для детей. В лыжном центре также будут развиваться лыжероллерный и роллерный спорт, стрельба из лука, ачери-биатлон, биатлон и спортивное ориентирование.

Строительство объекта началось в мае 2022 года. В течение года реализован первый этап строительства. За этот период удалось создать лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 км, лыжный стадион 250×80 м. Спортсменам созданы комфортные условия для переодевания и подготовки инвентаря — установили вакс-кабины. Также теперь проводить тренировки можно и в вечернее время — на всех трассах есть освещение. Кроме того, из областного и городского бюджета выделены средства на приобретение спецоборудования и техники, необходимой для функционирования комплекса.

После реализации всех этапов строительства общая протяженность трассы составит 3,75 км, на объекте также появятся дополнительные вакс-кабины, хозблок, судейский корпус, биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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