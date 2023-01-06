Новый грузопассажирский автофургон от Автомастера

Грузопассажирский фургон-вездеход из Нижнего Новгорода

Автофургон от компании Автомастер © autoline24.kz

Нижненовгородская марка «Автомастер» показала новинку — грузопассажирский автофургон, который может ездить по асфальтированным дорогам и бездорожью. Он основан на КАМАЗ 43502 с полноприводным шасси на двух осях. В базовой оснастке предусмотрено отопление и вентилирование (кондиционер, автономный и тосольный отопители). Машина утеплена 80-миллиметровым пенополистиролом. Для наружной части используется плакированный металл (толщиной 0,7 мм), внутри — фанера с ламинацией. В части кузова, где размещаются пассажиры, установлены сидения для 6-х человек и отсек для вещей. Остальная часть — для укладки грузов. Вход в отделение для пассажиров находится с правой стороны, а в грузовое отделение — в задней части кузова. Крыша покрыта козырьком для защиты от разлетающихся камней и падающих веток.