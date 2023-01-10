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Спортивные объекты

В Челябинске открылся плавательный бассейн

 © dostup1.ru

В конце 2022 года в Челябинске завершилось строительство второй чаши бассейна «Строитель», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минспорта региона.

Отметим, что дополнительная чаша с шестью дорожками по 25 м призвана разгрузить основной бассейн и позволить Челябинску проводить всероссийские и международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло — уже сегодня она приняла первых пловцов.

В новом корпусе есть раздевалки, душевые, игровой зал, а также все необходимое оснащение для маломобильных групп населения.
Источник: https://dostup1.ru/society/V-Chelya...sya-plavatelnyy-basseyn_157950.html

спортивные сооружения, Челябинская область, бассейн
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