В Челябинске открылся плавательный бассейн

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В конце 2022 года в Челябинске завершилось строительство второй чаши бассейна «Строитель», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минспорта региона.

Отметим, что дополнительная чаша с шестью дорожками по 25 м призвана разгрузить основной бассейн и позволить Челябинску проводить всероссийские и международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло — уже сегодня она приняла первых пловцов.

В новом корпусе есть раздевалки, душевые, игровой зал, а также все необходимое оснащение для маломобильных групп населения.