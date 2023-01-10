В Рыбинске Ярославской области начал работать новый детский сад
9 января, новый детсад на ул. Новоселов принял первых малышей. Всего сад рассчитан на 240 человек.
В саду будет 12 групп, одна из них — для детей с тяжелыми нарушениями речи. Кроме того, в сад будут принимать малышей с одного года.
Штат укомплектован — есть воспитатели, логопед, учитель физкультуры, психолог.
В сад пойдут все дети, ранее посещавшие дошкольное учреждение на Гражданской. Теперь старый сад расформирован. Судьбу здания решит департамент недвижимости. Воспитатели перешли на работу в новый сад или вышли на пенсию.
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