В Пушкине Ленинградской области открыто новое здание Школы олимпийского резерва

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Школа ведет свою историю с 1947 года. В 1972 году для нее было построено здание на Ленинградской улице. В 2021 году Правительством Санкт‑Петербурга было принято решение построить новую школу — большую и современную. В новом здании самые широкие возможности для занятий. Здесь есть залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы.

Все помещения оснащены самым современным оборудованием.В здании будут тренироваться не только юные спортсмены, но и жители разных районов Петербурга. Школа станет Центром подготовки к сдаче норм комплекса ГТО для всего города. На сегодняшний день среди участников движения ГТО насчитывается более полумиллиона петербуржцев.

Сегодня в Школе олимпийского резерва занимаются 645 спортсменов по направлениям: легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, стрельба из лука, спортивное ориентирование.

Среди воспитанников Школы олимпийские чемпионы, победители первенств России, Европы и мира.Общая площадь нового здания на Ленинградской улице, 83 — 9145 квадратных метров, вместимость — 380 человек. В здании четыре этажа, включая цокольный, есть лифты и подъёмник для маломобильных граждан.

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