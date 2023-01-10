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Спортивные объекты

В Пушкине Ленинградской области открыто новое здание Школы олимпийского резерва

 © asninfo.ru

Школа ведет свою историю с 1947 года. В 1972 году для нее было построено здание на Ленинградской улице. В 2021 году Правительством Санкт‑Петербурга было принято решение построить новую школу — большую и современную. В новом здании самые широкие возможности для занятий. Здесь есть залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы.

Все помещения оснащены самым современным оборудованием.В здании будут тренироваться не только юные спортсмены, но и жители разных районов Петербурга. Школа станет Центром подготовки к сдаче норм комплекса ГТО для всего города. На сегодняшний день среди участников движения ГТО насчитывается более полумиллиона петербуржцев.

Сегодня в Школе олимпийского резерва занимаются 645 спортсменов по направлениям: легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, стрельба из лука, спортивное ориентирование.

Среди воспитанников Школы олимпийские чемпионы, победители первенств России, Европы и мира.Общая площадь нового здания на Ленинградской улице, 83 — 9145 квадратных метров, вместимость — 380 человек. В здании четыре этажа, включая цокольный, есть лифты и подъёмник для маломобильных граждан.

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

https://asninfo...iyskogo-rezerva

Источник: https://www.gov.spb.ru/press/governor/253019/

спортивные сооружения, Ленинградская область, Школа олимпийского резерва
  • Аlex М Аlex М
    10.01.2314:42:15

    В мягкие кубики я тоже хочу прыгать     Это реально всегда так тренировали или новый метод?

    #1257866
    • Нет аватара siberia2012
      10.01.2317:10:30

      «Сегодня в распоряжении спортсменок есть поролоновая яма для тренировок. Гимнастки выполняют множество элементов с разворотами, и когда в воздухе нужно проделать такой каскад, спасает эта яма. В наше время такого и близко не было. Что говорить, не было даже настила специального для вольных упражнений. Просто тоненький ковер лежал на обыкновенном бетонном полу. Сейчас же настил называют пирогом, он амортизирует при выполнении элементов», — рассказала Лидия Иванова. То есть вместе с усложнением в гимнастике стали работать над обеспечением безопасности спортсменов. Одно без другого невозможно.

      Лидия Гавриловна Иванова (Калинина) (род. 27 января 1937, Москва) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, после окончания карьеры — тренер по спортивной гимнастике и комментатор. Заслуженный мастер спорта СССР (1960).

      #1257879
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