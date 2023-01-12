Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб выпустил новую модель смесителя для ванны
Новая модель смесителя для ванны СМ-ВЛ22 ОПАЛ хром/белый/черный (Гекко) © avatars.mds.yandex.net
Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в декабре 2022 года выпустил новую модель смесителя для ванны.
Смеситель представлен в двух цветах — трендовом чёрном и белом, с элементами хрома.
Корпус смесителя отлит из высокачественной латуни путём кокильного литья. Механообработка деталей произведена на высокоточном оборудовании.
На каждом этапе производственного цикла детали проходят контроль, готовые смесители проходят 100% контроль на герметичность на специальном опрессовочном стенде.
- На литейно-механическом заводе Ригель-Сиб введён в эксплуатацию новый 8-ми шпиндельный станок с ЧПУ
- АО ЭЛС — производство в России, которое растет и развивается прямо сейчас
- АО «ЭЛС» запустил производство нового продукта для защиты органов дыхания
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
13.01.2306:22:31
13.01.2310:59:49