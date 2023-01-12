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Производство

Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб выпустил новую модель смесителя для ванны

Новая модель смесителя для ванны СМ-ВЛ22 ОПАЛ хром/белый/черный (Гекко)Новая модель смесителя для ванны СМ-ВЛ22 ОПАЛ хром/белый/черный (Гекко) © avatars.mds.yandex.net

Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в декабре 2022 года выпустил новую модель смесителя для ванны.

Смеситель представлен в двух цветах — трендовом чёрном и белом, с элементами хрома.

Корпус смесителя отлит из высокачественной латуни путём кокильного литья. Механообработка деталей произведена на высокоточном оборудовании.

На каждом этапе производственного цикла детали проходят контроль, готовые смесители проходят 100% контроль на герметичность на специальном опрессовочном стенде.

производство, литьё, смесители, Иркутск, сделано в России
  • Нет аватара abtrof
    13.01.2306:22:31

    Очень приятно, что любимая многими в нашем регионе фирма Ригель-Сиб, известная своей добротной и качественной продукцией, не останавливается на достигнутом и продолжает радовать покупателей не только уже привычным неизменным высоким качеством продукции, но и постоянным расширением ее ассортимента. Выпущенные модели являются ярким подтверждением этому и, судя по безупречному дизайну, уже в ближайшее время обретут своих поклонников. Так держать. Успехов!

    #1258010
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      13.01.2310:59:49

      Благодарим за высокую оценку нашей работы! Стараемся шагать в ногу со временем. Изучаем спрос и потребности рынка, чтобы развивать ассортимент в нужном направлении.

      #1258018
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