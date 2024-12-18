Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в декабре 2024 года выпустил новую модель смесителя.

Смеситель для мойки СМ-М18/ ТИС (Гекко)

Смеситель для мойки СМ-М18/ ТИС (Гекко) выполнен в стиле Хай-тек, один из наиболее популярных стилей на сегодняшний день, сочетающий в себе высокую функциональность и строгий минимализм.

Корпус смесителя отлит из высококачественной латуни марки ЛС-59, обработка деталей произведена на высокоточных станках ЧПУ. Смеситель укомплектован механизмом переключения с керамическими пластинами высокоточной обработки, которые позволяют выдерживать до 70 000 циклов переключения, что обеспечивает его надёжную работу в течение всего срока службы.

Смеситель для мойки СМ-М18/ ТИС (Гекко) © rigelsib.ru

В ближайшее время предприятие планирует выпуск этой модели с покрытием полимерным материалом в цвет популярных каменных моек. Данное покрытие очень востребовано на сегодняшний день и пользуется большим спросом. Гарантия на изделия составляет 5 лет.

Смеситель для мойки СМ-М18/ ТИС (Гекко) © rigelsib.ru

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 800 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка, шлнги для воды, и латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.

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