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RIGEL-SIB 25 февраля 2025, 06:38 5697 Производство

Новую модель смесителя выпустил Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб

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СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

2025 год — юбилейный год для компании ООО «Ригель-Сиб», который она начала с выпуска новой модели смесителя для умывальника. В этом году заводу исполняется 25 лет!

Стелла у проходной заводаСтелла у проходной завода © avatars.mds.yandex.net

За эти годы предприятие значительно выросло в масштабе. На сегодняшний день — это завод, который оснащён современным оборудованием, имеет штат профессионалов, часть из них работают с даты основания производства. С каждым годом «Ригель-Сиб» совершенствует технологические процессы, дополняет ассортимент новыми востребованными на рынке моделями смесителей.

Одна из таких моделей — новинка, смеситель торговой марки Гекко СМ-ТЛ28 102 Белый Топаз.

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

Это надёжное и стильное решение для вашей ванной комнаты, сочетающее в себе функциональность, долговечность и современный дизайн. Белый цвет гармонично впишется в любой современный интерьер ванной комнаты, добавив ему нотки элегантности и чистоты.

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко) © avatars.mds.yandex.net

Высококачественная латунь марки ЛС-59, из которой изготовлен корпус смесителя, гарантирует долговечность, обеспечивая надежную работу смесителя на протяжении многих лет. Управление напором и температурой воды осуществляется плавно и точно благодаря удобной рукоятке, что позволяет с легкостью настроить желаемые параметры. Встроенный керамический картридж обеспечивает эффективное смешивание, поддерживая стабильную температуру воды. Аэратор Neopearl создает мягкую и приятную на ощупь струю, задерживает мелкие частицы, предотвращая их попадание в воду, а также позволяет экономить воду. Смеситель СМ-ТЛ28 102 Белый Топаз — это сочетание стильного дизайна, надежных материалов и передовых технологий для вашего комфорта.

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 1000 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, подводка и шланги для воды, латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов и авиа отрасли.

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производство, литьё, смесители, Иркутск, сделано в России, новинка
  • Нет аватара Sweet
    25.02.2517:58:08

    Кран выглядит красиво…для успешных продаж осталось дополнить его душевой лейкой в таком же стиле, всякой другой начинкой именно в таком же стиле и цвете типа полочек, мыльницы, держатель туалетной бумаги и прочеее…

    Посмотрите как германская AM:PM продвигает свою продукцию и номенклатуру их изделий, там весб санузел в одном стиле можно оформить…

    Пусть вы будете выпускать 3-4 видов сантехники, но под каждый из них вся номенклатура, крючков, держателей полотенец и все что выше описал, учитесь делать бизнесс у немцев, ну и с названием что-то придумать надо с заделом на экспорт…

    #1297407
    • Е.Юрий Е.Юрий
      25.02.2519:28:40

      ну и с названием что-то придумать надо с заделом на экспорт

      Главное, чтобы была хорошая продукция, а название кому надо выучат. АК выучили и это выучат. Немцы на своем названия пишут — брават, грое разные — пусть и наш учат, в конечном итоге покупают качество

      #1297415
      • Нет аватара RIGEL-SIB
        26.02.2504:28:43

        Юрий, благодарим вас за комментарий! Как ответили выше, предприятие также выпускает смесители под торговой маркой Гекко, которая в нашем регионе (Иркутская область) знакома многим.

        #1297447
    • Clausson Clausson
      25.02.2521:37:27

      ну и с названием что-то придумать надо с заделом на экспорт…

      Фиг бы пока с этим экспортом, тут на внутреннем рынке поле не паханное. Но да, с брендом надо думать. Ригель для завода это хорошо, но не для продукции.

      #1297430
      • Нет аватара RIGEL-SIB
        26.02.2504:33:47

        Благодарим за комментарий! Согласны с вами! В России заводов по производству смесителей на пальцах одной руки можно счесть. Остальные — это либо сборка деталей из-за рубежа, либо просто импорт под торговой маркой. Полный цикл от литья до гальваники и сборки имеют единицы в нашей стране! По бренду выше указали. Есть бренд Гекко помимо бренда Ригель-Сиб.

        #1297448
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      26.02.2504:25:44

      Доброго времени суток! Благодарим за ваш комментарий. Безусловно есть к чему стремиться. В любом случае, чаще всего модели выходят серией, то есть в серии присутствует и для ванны, и для раковины, и для душа, к примеру. По названию: предприятие имеет бренд Гекко.

      #1297446
  • Clausson Clausson
    25.02.2521:35:20

    Рад, что такие заводы у нас есть. Но как обычно, найти наших производителей в розничной продаже не просто.

    Хорошо бы выходить на рынок сразу в элитный сегмент. Что бы имя зазвучало сразу. Впрочем, не буду учить ваших маркетологов.

    #1297429
    • Е.Юрий Е.Юрий
      26.02.2501:11:41

      Я обратил внимание на поведение китайских производителей — они делают все чтобы покупатель обратил внимание на продукцию — вес, материалы, обработка, богатая комплектация, упаковка, ну и цена. Сперва завод делат нормальную продукцию дешевле рынка, делает себе имя, узнаваемость, затем меняет форму изделия, ассортимент и переходит в разряд средней и дорогой продукции, восстанавливая прибыль и приобретая рынок. Это работает, главное сперва не жадничать)).

      #1297441
      • Нет аватара RIGEL-SIB
        26.02.2505:03:30

        Цены на наши смесители более чем адекватные. И комплектация достойная. Стараемся держать оптимальное соотношение цена-качество. Есть на рынке экземпляры с качеством гораздо хуже и ценой выше. На рынке недобросовестных продавцов хватает, к сожалению.

        #1297450
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      26.02.2504:40:09

      В наше время отлично работают маркетплейсы, на которых присутствует наша продукция. Озон, ВБ, Яндекс Маркет в помощь. Смесители Гекко, как раз таки премиальная линейка.

      #1297449
      • Е.Юрий Е.Юрий
        26.02.2511:55:38

        Выложите пожалуйста видео о вашем производстве — процесс изготовления, обработка, все что можно показать — это всегда интересно.

        #1297470
        • Нет аватара RIGEL-SIB
          26.02.2513:00:30

          Постараемся ближайшее время организовать. Есть на сайте видео, оно не очень свежее, но всё же. На сайте в разделе «О заводе» в самом низу страницы есть видео о заводе. Можно там посмотреть. [ссылки отключены]

          #1297482
  • Нет аватара sminys
    26.02.2512:02:47

    Выглядит и правда красиво! Но на мой взгляд, все портит ужасная наклейка холодная\горячая. Считаю лучше заменить на что-то менее громоздкое и аккуратное.

    З.Ы. адаптируйте пожалуйста сайт под мобильную версию, регистрироваться не удобно ;)

    Желаю успехов в ваших начинаниях!

    #1297472
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      26.02.2513:03:26

      Благодарим вас за комментарий! Обязательно передадим ваши пожелания руководству. Индикатор, прежде всего — безопасность при включении воды, дабы не обжечься. При эксплуатации вы на смеситель сверху смотрите, индикатор практически незаметен.

      #1297483
  • Нет аватара sv503
    26.02.2516:10:19

    Зашёл на сайт всеинструменты. Ни одного смесителя Гекко нет в наличии. Непорядок.

    Ещё для кухни хотелось бы смеситель с поворотным изливом.

    Отредактировано: sv503~16:14 26.02.25
    #1297516
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