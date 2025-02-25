Новую модель смесителя выпустил Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

2025 год — юбилейный год для компании ООО «Ригель-Сиб», который она начала с выпуска новой модели смесителя для умывальника. В этом году заводу исполняется 25 лет!

Стелла у проходной завода © avatars.mds.yandex.net

За эти годы предприятие значительно выросло в масштабе. На сегодняшний день — это завод, который оснащён современным оборудованием, имеет штат профессионалов, часть из них работают с даты основания производства. С каждым годом «Ригель-Сиб» совершенствует технологические процессы, дополняет ассортимент новыми востребованными на рынке моделями смесителей.

Одна из таких моделей — новинка, смеситель торговой марки Гекко СМ-ТЛ28 102 Белый Топаз.

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

Это надёжное и стильное решение для вашей ванной комнаты, сочетающее в себе функциональность, долговечность и современный дизайн. Белый цвет гармонично впишется в любой современный интерьер ванной комнаты, добавив ему нотки элегантности и чистоты.

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко) © avatars.mds.yandex.net

Высококачественная латунь марки ЛС-59, из которой изготовлен корпус смесителя, гарантирует долговечность, обеспечивая надежную работу смесителя на протяжении многих лет. Управление напором и температурой воды осуществляется плавно и точно благодаря удобной рукоятке, что позволяет с легкостью настроить желаемые параметры. Встроенный керамический картридж обеспечивает эффективное смешивание, поддерживая стабильную температуру воды. Аэратор Neopearl создает мягкую и приятную на ощупь струю, задерживает мелкие частицы, предотвращая их попадание в воду, а также позволяет экономить воду. Смеситель СМ-ТЛ28 102 Белый Топаз — это сочетание стильного дизайна, надежных материалов и передовых технологий для вашего комфорта.

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

СМ-ТЛ28-102 Белый ТОПАЗ (Гекко)

Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 1000 позиций. Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, подводка и шланги для воды, латунные фитинги. Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов и авиа отрасли.

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