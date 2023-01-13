В селе Кетово Курганской области открыли новую школу

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В селе Кетово Курганской области прошла торжественная церемония открытия нового здания школы имени контр-адмирала В.Ф. Иванова, которое рассчитано на 1100 человек.

Старое здание школы было построено более 50 лет назад и вмещало 650 детей, обучение велось в две смены. Введение нового здания позволит ребятам учиться в одну смену. Первые занятия начались уже 12 января.

Кетовская школа буквально напичкана новейшим оборудованием — его будут использовать на уроках химии, биологии, физики и других предметов. Ребята уже занимаются в новых просторных спортзалах — здесь их четыре: для хореографии, гимнастики, волейбола и баскетбола. Есть большая столовая, читальный зал, три спортивных поля на территории. Директор школы Юлия Стефаник рассказала, что учителей хватает и рабочий процесс уже организован слаженно и профессионально.

— В школе обучается 1079 детей, по проекту школа на 1100, то есть у нас комплект полный в школе. Учителями тоже школа на сегодня укомплектована, поэтому обучение у нас начинается уже в полном объеме. В полторы смены мы, правда, выходим пока, но это связано с техническими моментами, — сказала директор.

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