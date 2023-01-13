В пензенском Губернском лицее открылся корпус Центра выявления и поддержки одаренных детей
Официальное открытие нового здания центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» состоялось в Пензе в четверг, 12 января.
Современный центр оборудован по последним новинкам технологий. Детям закупили лазерные станки ЧПУ, камеры роста растений, компьютеры, графические планшеты и интерактивные панели.
В лаборатории центра разместились химические и биологические лаборатории, студия звукозаписи с музыкальными инструментами и кабинеты для занятий робототехникой.
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