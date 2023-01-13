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Детские сады и школы

В пензенском Губернском лицее открылся корпус Центра выявления и поддержки одаренных детей

 © storage.myseldon.com

Официальное открытие нового здания центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» состоялось в Пензе в четверг, 12 января.

Современный центр оборудован по последним новинкам технологий. Детям закупили лазерные станки ЧПУ, камеры роста растений, компьютеры, графические планшеты и интерактивные панели.

В лаборатории центра разместились химические и биологические лаборатории, студия звукозаписи с музыкальными инструментами и кабинеты для занятий робототехникой.

 © storage.myseldon.com

 © storage.myseldon.com

 © storage.myseldon.com

 © storage.myseldon.com

 © storage.myseldon.com

https://news.my...index/277535376

https://news.my...index/277548523

https://minobr....azovanie/10395/

Источник: https://www.mkpenza.ru/politics/202...-odarennykh-detey-klyuchevskiy.html

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Пенза, лицей
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