В пензенском Губернском лицее открылся корпус Центра выявления и поддержки одаренных детей

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Официальное открытие нового здания центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» состоялось в Пензе в четверг, 12 января.

Современный центр оборудован по последним новинкам технологий. Детям закупили лазерные станки ЧПУ, камеры роста растений, компьютеры, графические планшеты и интерактивные панели.

В лаборатории центра разместились химические и биологические лаборатории, студия звукозаписи с музыкальными инструментами и кабинеты для занятий робототехникой.

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