Минобороны России открыло детский сад «Теремок» в Тверской области
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали новое дошкольное учреждение, детский сад «Теремок» на 160 мест в Вышнем Волочке Тверской области.
«Объект построен по современным стандартам. Он рассчитан на 160 мест, включая ясли. Здесь есть все условия для комфортного пребывания детей — как для образования, так и для безопасности малышей», — рассказал руководитель предприятия Военно-строительного комплекса МО РФ Андрей Назаров.
«Теремок» возведен на улице Бутягина, в районе плотной многоэтажной жилой застройки. Военные строители передают детский сад под ключ — с мебелью и оборудованием для дополнительных занятий: хореографии, иностранного языка, театра.
В здании уже работают системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Удобная мебель, яркие игровые комплексы, отдельные спальни, пищеблок и прачечная с новейшим оборудованием. На улице — просторные игровые зоны, клумбы, зелень, интересные скульптуры любимых детьми персонажей.
Кстати, в 2022 году в Тверской области военные строители возвели ряд важных гражданских объектов — спортивную гребную базу и две детские поликлиники. Все работы выполнены в рамках комплексной программы по развитию местных социальных и инфраструктурных проектов.
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