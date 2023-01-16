На Кубани открыли новый центр единоборств площадью более 1,5 тысяч кв. м.
Новый центр единоборств открыли в станице Каневской. В просторном и современном зале молодежь и люди разных возрастов смогут заниматься самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбой.
Центр единоборств занимает площадь в 1544 квадратных метра. Он предназначен для учебно-тренировочных занятий и соревнований, способен принять 40 человек в смену. В здании разместили медицинский блок, тренерские и инвентарные, раздевалки, комнату отдыха.
Объект передали муниципальной спортшколе «Легион», в которой занимаются более 1000 воспитанников, укомплектованы 73 группы по 8 видам спорта. В 2022 году тренеры СШ «Легион» подготовили 527 человек в массовых разрядах, а также 2 кандидатов в мастера спорта по самбо.
В рамках церемонии открытия провели показательные выступления по спортивной акробатике, вольной борьбе, дзюдо и самбо.
- Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов
- Южный завод тяжёлого станкостроения в несколько раз увеличил объёмы производства в 2020 году
- Национальный проект Здравоохранение. Обзор