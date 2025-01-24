В станице Староминской Краснодарского края открыли центр единоборств «Русич»

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Центр единоборств «Русич» построен по поручению главы региона в рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Из краевого бюджета выделили 94 млн руб., из муниципального — около 4 млн руб.

Общая площадь нового объекта более 1500 квадратных метров. В нем расположен спортивный зал на 3 борцовских ковра со всем необходимым для проведения тренировочного процесса, а также раздевалки, тренерская, медицинский кабинет, технические и другие помещения. Пропускная способность — 30 человек в смену. Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность комфортного входа и выхода из комплекса.

В районе работают две муниципальные спортшколы — «Юность» и «Виктория», физкультурой и спортом систематически занимаются более 62 процентов жителей, благодаря новому центру единоборств этот показатель будет только расти. Всего в 2025 году число построенных и отремонтированных спортивных объектов в регионе увеличится до 55.

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http://eisk-epa...oborstv-rusich/

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