вчера 31
artal Спортивные объекты

Центр единоборств «Патриот» открыли в Новокубанске Краснодарского края

 © admkrai.krasnodar.ru

Центр единоборств построили по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». На церемонии открытия с показательными номерами выступили победители и призеры соревнований различного уровня.

В составе районного общества — девять первичных общей численностью более 1 тыс. человек. На постоянной основе казаки отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, помогают семьям бойцов, несут государственную службу, работают над реализацией Стратегии государственной политики в отношении казачества. За участие в спецоперации ряд казаков отмечены государственными наградами.

Большое внимание в районе уделяют работе с молодежью, военно-патриотической и допризывной подготовке. Местное отделение Союза казачьей молодежи Кубани объединяет почти 4 тыс. человек. Функционирует школа с региональным статусом «казачья образовательная организация», на базе еще 32 учреждений созданы 174 класса казачьей направленности. Работают четыре спортивно-патриотических клуба, в которых занимаются 160 человек.

 © admkrai.krasnodar.ru

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Комментарии

