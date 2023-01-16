В Нижнеудинске (Иркутская область) открылась новая школа

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Более 500 ребятишек в Нижнеудинске приступили сегодня к занятиям в новой школе № 1. Строить школу начали в ноябре 2019 года по поручению Президента России. Объект возводили в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Стоимость работ — 713,8 млн рублей. В школе 25 учебных кабинетов, мастерские для проведения уроков по предмету «Технология», актовый зал на 343 места, предусмотрена «продленка».Занятия в школе будут идти в одну смену. Учреждение сможет работать в формате полного дня — дети получат не только общее, но и дополнительное образование по самым разным направлениям. Есть и комната детских инициатив для развития деятельности детских общественных объединений.