С 2013 года в состав Военно-морского флота России вошли 10 дизель-электрических и 11 атомных подводных лодок

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/6ptYBmKJMH0

Общее надводное водоизмещение подводных лодок вошедших в состав Военно-морского флота с 2013 года составило более 164 тысячи тонн (подводное около 270 тысяч тонн).

© Фото из открытых источников

С 2013 года в состав флота вошли подводные лодки пяти проектов:

10 многоцелевых дизель-электрических подводных лодок пр. 636.3 «Варшавянка».

3 атомных подводных крейсера, один пр. 885 «Ясень» и два пр. 885М «Ясень-М».

6 атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения, три пр. 955 «Борей» и три пр. 955А «Борей-А».

© Фото из открытых источников

1 атомная подводная лодка специального назначения пр. 09787 «Подмосковье» (носитель атомных глубоководных станций)

1 атомная подводная лодка специального назначения пр. 09852 «Белгород» (носитель атомных глубоководных станций и океанской многоцелевой системы «Посейдон»).

© Фото из открытых источников

Строительством подводных лодок для российского флота занимается два судостроительных завода: «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге (строят ДЭПЛ) и «ПО «Севмаш» в Северодвинске (строит АПЛ). Переоборудованием в ПЛ специального назначения занимается «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

За десять лет в состав Военно-морского флота России вошла 21 подводная лодка, общим водоизмещением 164 тысячи тонн. К началу 2023 года 4 подлодки спущены на воду, 13 подводных лодок находятся на разных стадиях строительства, ещё 5 подлодок готовятся к закладке.

Динамика передачи подводных лодок по пятилеткам:

2003-2007 — 1 (1 АПЛ)

2008-2012 — 2

2013-2017 — 11 (5 АПЛ)

2018-2022 — 10 (6 АПЛ)

С 2002 по 2012 год в состав Военно-морского флота России вошли всего 3 подводные лодки (из них 1 АПЛ), что в 7 раз меньше чем за последние 10 лет.

Автор: Алексей Поветкин

Предыдущая часть:

Обновление ВМФ России с 2013 по 2022 год (часть 1 — надводные силы)