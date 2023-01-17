В России освоено производство мониторов «Бештау». Выпущена первая модель

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В Ессентуках началось производство российских мониторов «Бештау» M24FHD. Это 24-дюймовая модель с IPS-экраном, предназначенная как для госучреждений, так и для компаний. Разработчик планирует начать производство 27-дюймовых моделей, а также компьютеров и моноблоков.

В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау». За ней стоит компания «Бештау электроникс», расположенная в Ессентуках (Ставропольский край). На момент выхода материала в ассортименте компании была лишь одна модель — M24FHD с экраном на 24 дюйма по диагонали. Как сообщили в «Бештау электроникс», разработка заняла два месяца и базировалась на уже имеющихся у компании электронных схемах изделия. Иностранные специалисты в процессе создания монитора участия не принимали.

Монитор имеет сравнительно современные спецификации — матрицы TN с околонулевыми углами обзора у него нет. Согласно информации на сайте разработчика, производство монитора будет осуществляться в «Ессентуках», где «Бештау электроникс» построила свою фабрику. Производство отдельных электронных компонентов реализовано в Ростове-на-Дону, сообщили представители разработчика. В Ессентуках осуществляется сборка готовых изделий. Однако пока неясно, какая компания поставляет матрицы для этих мониторов. На вопрос CNews разработчики ответили: «При производстве используются матрицы различных типов (IPS, VA) и различных производителей, указать конкретику не можем, коммерческая тайна».

Также нет данных о сроках появления M24FHD в каталогах предложений российских розничных сетей и маркетплейсов и о его рекомендуемой стоимости. В компании-разработчике сообщили CNews, что единственным каналом продаж мониторов пока что является реализация через дистрибьютора. На данном этапе компания не планирует выход в розницу, и потому розничная цена еще не определена. На момент выхода материала было известно лишь, что в числе покупателей монитора есть госучреждения, в включая Минздрав Воронежской области. Это стало возможным благодаря нахождению монитора в отечественном реестре радиоэлектронной продукции российского Минпромторга (номер записи 3257\1\2022). Целевая аудитория монитора — компании и госучреждения.

На 15 января 2023 г. ни один российский производитель компьютеров и периферии не осуществлял сколько-нибудь массовый выпуск отечественных мониторов. Другими словами, в этом плане у «Бештау электроникс» пока нет конкурентов.